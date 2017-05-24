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Ого! Трамп на фоне флага Кыргызстана и еще 4 события, удивившие нас

 

Фотографии: sputnik.kg

 

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427837-ru.html

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24 мая 2017, 13:56       Комментарии

БИШКЕК, 24 мая - Sputnik. Сегодня среда, а значит, мы не могли не подготовить для вас пятерку самых необычных ситуаций, которые в последние семь дней заставляли кыргызстанцев раскрывать рты от неожиданности.
Место встречи - у красивого флага pic.twitter.com/p67RJmpEsl
- тем временем... (@a_imanaliev) 23 мая 2017 г. ​1. Дональд Трамп и Нурсултан Назарбаев на фоне флага Кыргызстана. Этот снимок с саммита "США - Исламский мир" в Эр-Рияде уже разлетелся по социальным сетям. Пользователи Кырнета соревнуются в остроумии: мол, президенты просто выбрали самый красивый флаг, и вообще "скоро Трамп составит конкуренцию цветовой гамме нашего красивого флага".
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