Ого! Трамп на фоне флага Кыргызстана и еще 4 события, удивившие нас

24 мая 2017, 13:56 Комментарии

БИШКЕК, 24 мая - Sputnik. Сегодня среда, а значит, мы не могли не подготовить для вас пятерку самых необычных ситуаций, которые в последние семь дней заставляли кыргызстанцев раскрывать рты от неожиданности.

Место встречи - у красивого флага pic.twitter.com/p67RJmpEsl

- тем временем... (@a_imanaliev) 23 мая 2017 г. ​1. Дональд Трамп и Нурсултан Назарбаев на фоне флага Кыргызстана. Этот снимок с саммита "США - Исламский мир" в Эр-Рияде уже разлетелся по социальным сетям. Пользователи Кырнета соревнуются в остроумии: мол, президенты просто выбрали самый красивый флаг, и вообще "скоро Трамп составит конкуренцию цветовой гамме нашего красивого флага".

© Фото / предоставлено Бактыбеком АбдуллаевымЖитель Бишкека Бакытбек Абдуллаев добился материальной компенсации от мэрии столицы за проколотую шину автомобиля 2. Мэрия выплатила одному бишкекчанину компенсацию за проколотую шину. Деньгами - ему дали 2 300 сомов. Оказывается, водитель наехал колесами на острые камни, покрышка лопнула, он подал в суд и... Неужели отстаивать свои права в законном порядке все-таки выгоднее, чем ныть в соцсетях? Да не, бред какой-то!

3. Пугающие слухи о гибели детей. Кыргызстанский WhatsApp заполонили сообщения о массовой смерти малышей из-за контрабандных лекарств. И все в это верят, делятся друг с другом "жизненно важным" предупреждением. От лица журналистов страны хотим заявить - не верьте слухам!

$(document).ready(function(){ if (typeof tnsVideosCounter == 'object') { tnsVideosCounter['1033413915'] = { 'sourceId' : '1', 'tnsTypes' : [ 'rian_stories-', 'rian_' ] }; } }); $(document).ready(function(){ if (typeof gaVideosCounter == 'object') { gaVideosCounter['1033413915'] = 'Subject'; } }); © Sputnik / Эмиль Садыров Разбивает камни кулаком и свистит как соловей — способности кыргызстанца 4. Человек-камнедробилка. Работник станции вулканизации Улан Чыныбаев может голыми руками расколоть булыжник надвое. А вот людей он не бьет (и слава Богу!). У Чыныбаева есть и другой талант: он умеет свистеть, как соловей.

5. Казусы с пропажей сотовых телефонов. Сначала нас удивил парень, который нашел нового хозяина своего утерянного мобильника благодаря хранилищу Dropbox. Молодой человек активно делал селфи при помощи дорогого смартфона, но на связь выходить не спешил. В конце концов стеснительного любителя "себяшек" все-таки нашли, и он вернул имущество владельцу.

Через несколько дней произошел другой курьез. Когда милиционеры беседовали с подозреваемым в краже, его маленькая дочь вынесла из дома похищенный телефон.