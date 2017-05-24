Глава ФСБ России: При содействии Кыргызстана удалось в кратчайшие сроки установить личность подрывника в метро Санкт-Петербурга

24 мая 2017, 13:16 Комментарии

В государственной резиденции "Ала-Арча" проходит 42-е заседание руководителей спецслужб стран СНГ.

В рамках мероприятия выступил глава ФСБ России Александр Бортников. По его словам, совместная работа органов безопасности и спецслужб стран СНГ приносит конкретные положительные результаты.

"При содействии Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и России удалось в сжатые сроки установить личность смертника, совершившего теракт в метрополитене Санкт-Петербурга, и лиц, причастных к этому теракту. В результате согласованных оперативных мероприятий спецслужб КР и РФ на территории России задержаны и депортированы в КР три активных члена МТО. Два боевика задержаны по прибытию в Кыргызстан. В отношении них возбуждены уголовные дела», -сказал он.

Директор ФСБ России отметил, что совместными усилиями удалось также пресечь подрывную деятельность кыргызского гражданина, проходившего диверсионно-террористическую подготовку в рядах МТО в Сирии.

«Кроме того, в РФ ликвидирована группировка ИГИЛ, планировавшая совершение теракта в местах массового скопления людей с использованием автоматического СВУ. Задержаны 10 террористов из Центральной Азии», — заключил Бортников.