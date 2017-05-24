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Альберт Дружинин: Международный терроризм представляет особую опасность

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/albert...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427835-ru.html

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Депутатов Азербайджана пригласили посетить Кыргызстан в качестве международных наблюдателей на выборах президента

24 мая 2017, 12:59       Комментарии

В государственной резиденции "Ала-Арча" проходит 42-е заседание руководителей спецслужб стран СНГ.
В рамках мероприятия директор департамента по сотрудничеству в сфере безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам Исполнительного комитета СНГ Альберт Дружинин отметил, что совместное обеспечение стабильности в противодействии современным угрозам и вызовам является приоритетным направлением деятельности содружества.
"Деятельность Совета позволяет сообща объективно оценивать складывающуюся международную и оперативную обстановку и с учетом этого совершенствовать нормативно правовую базу. Кроме того, Совет позволяет вместе противостоять международному терроризму. К сожалению, обстановка в мире постоянно усложняется. На лицо  участившиеся попытки силовых решений политических принципов, вмешательства извне во внутренний деловой склад. Особо опасен международный терроризм. Его возможности наращиваются за счет укрепления связей в транснациональной преступности, укрепления идеологии экстремизма», — сказал Дружинин.
Эксперт отметил, что серьезную опасность представляют лица, которые прошли подготовку в лагерях ИГИЛ, и участвовавшие в боевых действиях в Сирии и Ираке наемники.

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