Альберт Дружинин: Международный терроризм представляет особую опасность

24 мая 2017, 12:59 Комментарии

В государственной резиденции "Ала-Арча" проходит 42-е заседание руководителей спецслужб стран СНГ.

В рамках мероприятия директор департамента по сотрудничеству в сфере безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам Исполнительного комитета СНГ Альберт Дружинин отметил, что совместное обеспечение стабильности в противодействии современным угрозам и вызовам является приоритетным направлением деятельности содружества.

"Деятельность Совета позволяет сообща объективно оценивать складывающуюся международную и оперативную обстановку и с учетом этого совершенствовать нормативно правовую базу. Кроме того, Совет позволяет вместе противостоять международному терроризму. К сожалению, обстановка в мире постоянно усложняется. На лицо участившиеся попытки силовых решений политических принципов, вмешательства извне во внутренний деловой склад. Особо опасен международный терроризм. Его возможности наращиваются за счет укрепления связей в транснациональной преступности, укрепления идеологии экстремизма», — сказал Дружинин.

Эксперт отметил, что серьезную опасность представляют лица, которые прошли подготовку в лагерях ИГИЛ, и участвовавшие в боевых действиях в Сирии и Ираке наемники.