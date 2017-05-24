Уничтожим зеленый Бишкек: как в Кыргызстане и за границей относятся к вырубке деревьев

24 мая 2017, 13:26 Комментарии

В начале 90-х годов Бишкек считался самым зеленым городом на постсоветском пространстве. Тогда на 400 тысяч населения столицы приходилось по 32 кв. м. зеленых насаждений. На сегодняшний день эта норма составляет 21 кв. м., однако количество деревьев и кустарников резко сокращается. По данным экологов, на данный момент этот показатель составляет всего 3,5 кв. м. на одного бишкекчанина.

Чтобы сберечь экологию Бишкека и не спровоцировать рост числа легочных заболеваний у жителей столице, зеленые зоны должны занимать не менее 40% от общей площади столицы. Однако еще 13 лет назад этот показатель не превышал 28%. Сами того не осознавая, столичные власти лишь ухудшают экологическую ситуацию в Бишкеке. Недавно муниципальными службами были вырублены пять здоровых (!) деревьев по улице Панфилова. Готовятся к уничтожению больше 1 тыс. деревьев по улице Токтоналиева (бывш. Душанбинской). Мэрия Бишкека объясняет свое решение просто: зеленые насаждения мешают расширению дороги с двух до четырех полос.

Более того, в ближайшее время продолжится уничтожение деревьев по улицам Тоголока Молдо и Логвиненко от проспекта Чуй до ул. Боконбаева.

"Действия по вырубке деревьев были согласованы с Бишкекглавархитектурой, прокуратурой и Аппаратом президента КР", — отмечают в акимиате Первомайского района столицы. – Планируется убрать все ограждения и живые изгороди. В будущем вместо них будут построены парковки и тротуары".

Для сравнения, в цивилизованных странах совсем иначе относятся к озеленению населенных пунктов. Жители сотен городов Европы, Азии, Америки и Австралии осознают, что здоровые деревья — основной фактор, обеспечивающий экологическую безопасность любого населенного пункта. Именно озеленение снижает пылевое, шумовое, химическое и бактериальное загрязнение городов и сел, поддерживая благоприятный микроклимат, увлажняя воздух и защищая от палящего солнца.

K-News предлагает вашему вниманию подборку фотографий из разных стран мира, которые наглядно демонстрируют отношение властей этих стран и населения к вырубке зеленых насаждений и сохранению экологии в том или ином уголке Земли.

Кыргызстан По данным инициативной группы бишкекчан, подписавших петицию за сохранение озеленения Бишкека, за полгода в столице уничтожено более 3 тыс. деревьев. И в будущем этот показатель будет только увеличиваться. Деревья вырубают в пользу расширения дорог, строительства парковок и возведения новых элитных жилых домов и бизнес-центров.

Таиланд Архитекторы самого крупного города Таиланда — Бангкок — с населением 5,6 млн. человек, проявили чудеса находчивости и разработали проект строительства элитного дома в центре столицы. Основная цель проекта – не срубить при строительстве ни одного дерева. И у архитекторов это получилось. Планировку разработали таким образом, что жилые помещения вьются вокруг многочисленных деревьев.

Австралия Гигантский лимонный эвкалипт стал настоящей достопримечательностью Сиднея. А все благодаря заботливым хозяевам, решившим сохранить дерево, являющееся для них семейной реликвией, несмотря на необходимость расширить жилплощадь.

Мексика Хозяин частного дома изначально был против посадки 10 деревьев в одном из элитных домов города Мичоакан в Мексике. Однако архитекторам из Roof Arquitectos, которые мечтали "исследовать архитектонические и чувственные возможности дома с маленьким лесом", удалось убедить владельца недвижимости посадить небольшую рощу на участке в 50 кв. м.

Бразилия 100-летнее дерево стало главной фишкой популярного в Сан-Паоло ресторана Figueira Rubaiyat . Здание общепита окружило лишь четверть ствола. Вся остальная часть дерева возвышается над крышей ресторана.

Еще одной достопримечательностью стало дерево Араукария, растущее в штате Парана. Это дерево охраняется государственным законом. А особенность его в том, что при строительстве дороги для города Пато Бранко местные власти пожалели это дерево и не стали его срубать. Автомобильную дорогу проложили вокруг зеленой красавицы, что никак не отразилось на ее "самочувствии".

Турция Измир является третьим по численности населения городом Турции и вторым по величине портом после Стамбула. Мегаполис предполагает массовую застройку коммерческими зданиями и жилой недвижимостью, однако статус делового центра туркам никак не мешает заботиться об окружающей среде. И жилой дом, построенный вокруг старого дерева, — яркий тому пример.

Иран Дворец Ниаваран расположен в северном Тегеране. Регион Шемиран известен в мире как летний курорт, где туристы могут насладиться свежим воздухом и провести время в тени величественных деревьев и многочисленных садов.

Япония Еще один пример бережного отношения к природе – Япония. Детский сад Фудзи в городе Татикава построен вокруг старинного дерева породы дзельква. Конструкция небольшого детского сада, состоящая из стали, стекла и дерева, расположена в непосредственной близости вокруг дерева, что позволяет детям с ним играть. Возраст дзельквы – более 50 лет.

А это железнодорожная станция в городе Осака. Этот пример доказывает, что человек и природа могут мирно сосуществовать в гармонии друг с другом.