Moodyʼs впервые за 30 лет понизило рейтинг Китая

24 мая 2017, 13:19 Комментарии

Рейтинговое агентство Moodyʼs понизило суверенный кредитный рейтинг Китая с Aa3 до A1 и изменило прогноз со стабильного на негативный. Эксперты предположили, что меры Пекина по оздоровлению финансового сектора не смогут повлиять на чрезмерную закредитованность китайской экономики, передает Медуза.

Как отмечает Bloomberg, агентство Moodyʼs с 1989 года не понижало рейтинг Китая. Новости об этом привели к падению котировок в Шанхае до семимесячного минимума. Министерство финансов Китая назвало решение Moodyʼs "абсолютно беспочвенным".

К концу 2016 года государственный долг Китая составлял 260 процентов ВВП, но основными кредиторами выступали китайские (внутренние) инвесторы. Внешний долг, по данным МВФ, составляет только 12 процентов ВВП.

Агентство S&P пока оценивает экономику Китая рейтингом AA- (соответствует предыдущей ступени Aa3 у Moodyʼs), но также с негативным прогнозом. Fitch держит рейтинг на ступень ниже - A+ (соответствует новой оценке A1 у Moodyʼs) со стабильным прогнозом.

Китай - первая экономика мира по паритету покупательной способности и вторая по номинальному ВВП. При этом темпы роста ВВП Китая постепенно снижаются. Если по итогам 2010 года рост составлял более 10 процентов, то в 2016 году экономика Китая выросла только на 6,7 процента, показав многолетний минимум. Пекин ставит себе цель не опускаться ниже 6,5 процента роста в год.