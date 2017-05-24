Глава ФСБ: КР содействовала в установке личности смертника в Питере

24 мая 2017, 13:25 Комментарии

Совместная работа органов безопасности и спецслужб стран СНГ приносит конкретные положительные результаты. Об этом сегодня, 24 мая, в ходе 42-го заседания руководителей спецслужб стран СНГ заявил глава ФСБ РФ Александр Бортников.

По его словам, при содействии Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и России удалось в сжатые сроки установить личность смертника, совершившего теракт в метрополитене Санкт-Петербурга, а также лиц, причастных к этому.

"Кроме того, в результате согласованных оперативных мероприятий спеслужб КР и РФ на территории России задержаны и депортированы в Кыргызстан три активных члена международной террористической организации. Два боевика задержаны по прибытии в КР. В отношении указанных лиц возбуждены уголовные дела", - сказал Бортников.

Он отметил, что совместными усилиями пресечена подрывная деятельность гражданина КР, проходившего диверсионно-террористическую подготовку в рядах МТО в Сирии.

"Кроме того, в России, совместно с кыргызскими коллегами в комплексе с оперативно-разыскными мероприятиями, ликвидирована группировка ИГИЛ, планировавшая совершение теракта в местах массового скопления людей с использованием автоматического самодельного взрывного устройства. Задержаны 10 террористов из Центральной Азии. Возбуждено уголовное дело", - подытожил глава ФСБ России.