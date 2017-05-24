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Юные футболисты Кыргызстана стартуют на международном турнире в Китае

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359978_un...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427831-ru.html

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24 мая 2017, 13:28       Комментарии

Юношеская сборная Кыргызстана U-16 (до 16 лет) сегодня, 24 мая, стартует на международном турнире Snow leopard household chemical cup в Цзянине (Китай).
Как сообщает Федерация футбола Кыргызстана, в соревнованиях также примут участие юношеские сборные из Македонии, Северной Кореи и хозяева турнира.
Вчера сборная провела вечернюю тренировку и сегодня сыграют свой стартовый матч против сверстников из Северной Кореи.
Расписание турнира:
24 мая
<li>Северная Корея – Кыргызстан</li><li>Китай – Македония</li>
26 мая
<li>Кыргызстан – Китай </li><li>Македония – Северная Корея</li>
28 мая
<li>Китай – Северная Корея</li><li>Кыргызстан – Македония</li>
Отметим, для участия в этом турнире в сборную вызваны 22 футболиста. Главный тренер команды - Рафик Амиров.

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