Юные футболисты Кыргызстана стартуют на международном турнире в Китае

24 мая 2017, 13:28 Комментарии

Юношеская сборная Кыргызстана U-16 (до 16 лет) сегодня, 24 мая, стартует на международном турнире Snow leopard household chemical cup в Цзянине (Китай).

Как сообщает Федерация футбола Кыргызстана, в соревнованиях также примут участие юношеские сборные из Македонии, Северной Кореи и хозяева турнира.

Вчера сборная провела вечернюю тренировку и сегодня сыграют свой стартовый матч против сверстников из Северной Кореи.

Расписание турнира:

24 мая

<li>Северная Корея – Кыргызстан</li><li>Китай – Македония</li>

26 мая

<li>Кыргызстан – Китай </li><li>Македония – Северная Корея</li>

28 мая

<li>Китай – Северная Корея</li><li>Кыргызстан – Македония</li>

Отметим, для участия в этом турнире в сборную вызваны 22 футболиста. Главный тренер команды - Рафик Амиров.