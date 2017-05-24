Samsung анонсировала первый в мире растягиваемый экран

24 мая 2017, 13:30 Комментарии

Компания Samsung продемонстрирует уникальный растягиваемый OLED-дисплей. Об этом сообщает Life со ссылкой на SamMobile.

Образец будет показан на выставке Society for Information Display (SID), которая проходит в Лос-Анджелесе с 23 по 25 мая. В компании отмечают, что прототип с диагональю 9,1 дюйма способен растягиваться на 12 миллиметров без потери качества изображения. Кроме того, дисплей можно изгибать "в обоих направлениях".

Как предполагают эксперты, экран найдёт широкое применение в мобильных гаджетах, робототехнике и IoT-устройствах. Как скоро готовые решения на основе новой технологии Samsung появятся на рынке, не сообщается.

Напомним, в феврале 2017 года знакомые с планами Samsung источники сообщили, что южнокорейский производитель намеревается начать серийный выпуск смартфонов со складывающимся экраном. По информации инсайдеров, сборка таких моделей начнётся уже в четвёртом квартале этого года.