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Samsung анонсировала первый в мире растягиваемый экран

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360395_sa...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427830-ru.html

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24 мая 2017, 13:30       Комментарии

Компания Samsung продемонстрирует уникальный растягиваемый OLED-дисплей. Об этом сообщает Life со ссылкой на SamMobile.
Образец будет показан на выставке Society for Information Display (SID), которая проходит в Лос-Анджелесе с 23 по 25 мая. В компании отмечают, что прототип с диагональю 9,1 дюйма способен растягиваться на 12 миллиметров без потери качества изображения. Кроме того, дисплей можно изгибать "в обоих направлениях".
Как предполагают эксперты, экран найдёт широкое применение в мобильных гаджетах, робототехнике и IoT-устройствах. Как скоро готовые решения на основе новой технологии Samsung появятся на рынке, не сообщается.
Напомним, в феврале 2017 года знакомые с планами Samsung источники сообщили, что южнокорейский производитель намеревается начать серийный выпуск смартфонов со складывающимся экраном. По информации инсайдеров, сборка таких моделей начнётся уже в четвёртом квартале этого года.

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