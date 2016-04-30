Концепция укрепления межэтнического согласия была необходимой и своевременной – Мамытов

24 мая 2017, 13:32 Комментарии

О деятельности Ассамблеи народа Кыргызстана, правительственной концепции укрепления межэтнического согласия и предстоящих планах в интервью агентству "Кабар" рассказал председатель данной Ассамблеи Токон Мамытов.

- Какие мероприятия проводит Ассамблея в настоящее время в плане укрепления межэтнического согласия?

- Ассамблея народа Кыргызстана совместно с министерствами и ведомствами, с местными органами власти, с посольствами, аккредитованными в Кыргызской Республике, проводит очень много мероприятий. Это и спортивного характера, это и в плане проведения научно-практических конференций, музыкальные вечера, творческие вечера, спортивные мероприятия, а также вечера, посвященные тому или иному этносу, проживающему в республике. Также проводим мероприятия, посвященные художественной самодеятельности, выступлениям детских творческих коллективов, в том числе танцевальных, спортивных. То есть здесь очень широкий спектр мероприятий, которые проводит Ассамблея народа Кыргызстана.

Все эти мероприятия направлены на укрепление взаимоотношений и взаимодействия межэтнического согласия, толерантности. Это все указано в концепции укрепления межэтнического согласия, а также в рамках исполнения указа об объявлении этого года Годом нравственности, воспитания и культуры в Кыргызстане.

- А как же регионы?

- Есть у нас региональные представительства, но в этих мероприятиях задействованы не только Ассамблея, это и местные органы власти, районные администрации, айыльные кенеши, которые в рамках своих полномочий и в рамках своих обязанностей также проводят данные мероприятия.

- Какова на данный момент межэтническая обстановка в Кыргызстане?

- Я считаю, что оснований для опасений нет, и думаю, что мы знаем, что сейчас народ не допустит каких-либо повторений трагических событий. Все этнические объединения, все этносы, проживающие на территории Кыргызстана, они все заинтересованы в стабильности в нашей стране, в процветании Кыргызстана, и здесь мы сообща делаем все, что зависит от этнических сообществ.

- Кем разрабатывалась концепция?

- Инициаторами были в 2011 году Жогорку Кенеш, потом в 2012 году Жогорку Кенеш поручил правительству и другим министерствам и ведомствам разработать концепцию, потом указом президента была создана соответствующая комиссия, которая работала и в 2013 году концепция укрепления межэтнического согласия была утверждена указом президента.

- Как вы оцениваете Концепцию?

- То, что удалось ликвидировать последствия трагических событий 2010 года и не допустить повторения; т, что на сегодняшний день у нас нет острых противоречий и конфликтных ситуаций - это говорит о том, что именно эта концепция была своевременной, необходимой и она выражает интересы всех этнических сообществ, проживающих в Кыргызской Республике.

- Какие вы планируете проводить мероприятия в этом году?

- Мероприятий очень много. Это мероприятия, посвященные этническим сообществам, это научно-практические конференции.

- Что делается в настоящий момент?

- Мы провели несколько мероприятий – это молодежь против терроризма и экстремизма, мы также провели научно-практическую конференцию "Мы - кыргызстанцы", ряд научно-практических конференций, в том числе конференция "Мы - кыргызстанцы. А также встречи, посвященные многим этническим объединениям, проживающим в Кыргызстане. Это и спортивные мероприятия. Ассамблея народа Кыргызстана провела спартакиаду.

Кроме того, мы проводили мероприятия, посвященные обычаям и традициям того или иного этноса. То есть это разнонаправленность. У нас нет мероприятий узкой направленности, они разноплановые, разносторонние и разнокалиберные по масштабам участников, потому что в наших мероприятиях мы стали привлекать не только министерства и ведомства и местные власти, мы очень широко привлекаем международные организации, посольства некоторых государств и сейчас очень хорошее взаимодействие мы наладили с библиотекой им. Алыкула Осмонова. У нас тесные контакты со средствами массовой информации, с телевидением и радио, поэтому в плане укрепления межэтнического согласия, в плане обеспечения стабильности в Кыргызской Республике мы находим поддержку и понимание всех слоев населения, всех государственных органов и всех структур, в том числе и некоммерческих, частных структур, международных организаций, дипломатических представительств. То есть в этом плане Ассамблеи народа Кыргызстана удалось как бы выйти из изолированности и свою деятельность вынести на ту площадку, на которой сегодня мы во взаимодействии с вышеуказанными как кыргызскими госорганами, так и представительствами зарубежных стран проводим мероприятия, направленные на укрепление именно толерантности, укрепление дружбы народов, на межэтническое согласие.

Очень много мероприятий мы проводим и межконфессионального согласия, и межэтнического согласия. Потому что это основное направление нашей деятельности Ассамблеи народа Кыргызстана. Поэтому в этом направлении я хотел бы выразить большую благодарность за поддержку международным организациям, местным органам власти, министерствам и ведомствам, дипломатическому корпусу, средствам массовой информации республики, которые освещают все мероприятия, и особенно я хотел бы выразить благодарность молодежным организациям. Буквально недавно мы провели и в Бишкеке и в Балыкчах мероприятия, лозунгом которых было "Молодежь Кыргызстана против экстремизма и терроризма".

Сейчас мы планируем провести аналогичные мероприятия на юге нашей республики. Это тоже вклад нашей Ассамблеи и этнических сообществ, которые состоят в Ассамблеи, в укрепление стабильности в нашей стране.

Беседовал Мирлан Киизбаев