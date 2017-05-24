В Сокулукском районе мужчина ранил местного жителя

24 мая 2017, 13:17 Комментарии

Бишкек 24 мая /Кабар/. Житель Сокулукского района ранил местного жителя. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По их информации, 20 мая 2017 года в ОВД Сокулукского района поступило сообщение от сельчан о хулиганских действиях с применением оружия, произошедших накануне. Сотрудниками Сокулукского РОВД было установлено, что 19 мая утром примерно в 9 часов утра на пастбище житель Сокулукского района выстрелил из огнестрельного оружия, в результате чего пострадал местный житель, получивший ранения руки и ноги. На месте происшествия сотрудниками милиции было установлено лицо, подозреваемое в преступлении. По горячим следам был задержан 33-летний Б.А., у которого изъято огнестрельное оружие марки "Иж" 12 калибра без документов.

По собранным материалам по данному факту следственный отдел Сокулукского РОВД возбудил уголовное дело по статье 28-97 "Покушение на убийство" УК КР. Задержанный взят под стражу на время следствия в СИЗО.