Парламент не смог собрать кворум в дообеденное время

24 мая 2017, 13:03 Комментарии

Жогорку Кенеш не смог провести процедуру голосования за законопроекты из-за отсутствия кворума. Как сообщил на заседании 24 мая вице-спикер Данияр Толонов ("Кыргызстан"), парламенту предполагалось проголосовать по 35 законопроектам, которые были рассмотрены сегодня и в прошлый четверг.

Чуть позже в ЖК произошел спор из-за инициативы о переголосовании по законопроекту, инициаторами которого выступали 3 депутата от СДПК - Дастан Бекешев, Айнуру Алтыбаева и Ирина Карамушкина.

По итогам споров было решено, что перед процедурой голосования вновь будет открыта регистрация депутатов. Чипы отсутствующих депутатов будут отключены.

"Регистрацию прошли 53 депутата. Как вы видите, кворума нет. Голосование останется на завтра", - сообщил Д.Толонов.