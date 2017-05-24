За микроавтобусами стоят "хорошие люди", которые не хотят отдавать рынок транспортных услуг, - глава Управления гортранспорта

24 мая 2017, 13:16 Комментарии

За микроавтобусами стоят "хорошие люди", которые не хотят отдавать рынок транспортных услуг. Об этом 24 мая в ходе инспекции "Инфраструктура дорожной безопасности" сказал начальник Управления городского транспорта мэрии Бишкека Болот Мамышев.

Он согласился, что микроавтобусы морально устарели и напомнил, что недавно поступили 12 автобусов, которые заменят некоторые маршруты.

"За 12 автобусами та же фирма завезет 100 автобусов, которые работают на газе. Они соответствуют международным стандартам и это экологически чистый транспорт. Кроме этого, 50 троллейбусов должно прийти к концу года и по той программе, которую мы утвердили, будем заменять микроавтобусы. Это пройдет не просто так, а болезненно", - сказал он.