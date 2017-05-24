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Новости Кыргызстана

Глава ФСБ: КР содействовала в установке личности смертника в ПитереГлава ФСБ: КР содействовала в установке личности смертника в ПитереMoodyʼs впервые за 30 лет понизило рейтинг КитаяMoodyʼs впервые за 30 лет понизило рейтинг Китая

Спецслужбы Кыргызстана и России в сжатые сроки установили личность смертника, совершившего теракт в Санкт-Петербурге, - ФСБ

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427825-ru.html

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24 мая 2017, 13:22       Комментарии

Совместная работа органов безопасности и спецслужб стран СНГ приносит конкретные положительные результаты. Об этом 24 мая сообщил глава ФСБ России Александр Бортников на совете руководителей спецслужб стран СНГ в резиденции "Ала-Арча".
Он рассказал, что при содействии спецслужб Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и России удалось в сжатые сроки установить личность смертника, совершившего теракт в метрополитене Санкт Петербурга, и лиц, причастных к этому теракту.
"Также в результате согласованных оперативных мероприятий спецслужб КР и РФ на территории России были задержаны и депортированы в Кыргызстан три активных члена международных террористических организаций. Два боевика задержаны по прибытии в КР. В отношении указанных лиц возбуждены уголовные дела", - сказал он.
По словам главы ФСБ, совместными усилиями пресечена подрывная деятельность гражданина КР, проходившего диверсионно-террористическую подготовку в рядах террористических группировок в Сирии. Кроме того в РФ ликвидирована группировка ИГИЛ, планировавшая теракт в местах массового скопления людей с использованием автоматического самодельного взрывного устройства. Задержаны 10 террористов из стран Центральной Азии. Возбуждено уголовное дело во взаимодействии с кыргызскими коллегами в комплексе с оперативно-разыскными мероприятиями по поиску и задержанию других групп, рассказал А.Бортников.

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