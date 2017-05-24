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Минфин: На реализацию "Безопасного города" не заложены средства из бюджета

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360390_mi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427824-ru.html

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24 мая 2017, 12:51       Комментарии

На реализацию проекта "Безопасный город" не заложены средства из государственного бюджета. Об этом сегодня, 24 мая, сообщил министр финансов Адылбек Касымалиев на заседании Жогорку Кенеша.
В ходе заседания депутат Наталья Никитенко спросила, будет ли правительство реализовывать "Безопасный город" или будет ждать окончания суда, а также сколько средств заложено в бюджете.
На что министр ответил, что проект будет реализован, однако нет точной суммы в бюджете на эти цели. Если на реализацию проекта необходимы средства, то министерство изыщет.
Касымалиев добавил, что в настоящее время "Кыргызтелеком" является одним из вариантов реализации проекта.
Отметим, сегодня парламент рассмотрел проект бюджетной резолюции Кыргызстана на 2018 год и прогнозе на 2019-2020 годы.

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