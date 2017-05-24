Российско-Кыргызский Фонд развития расширяет список банков-партнеров

24 мая 2017, 13:01 Комментарии

Бишкек, 24 мая /Кабар/. Российско-Кыргызский Фонд развития (РКФР) расширяет список банков-партнеров, сообщает пресс-служба РКФР.

По ее информации, сегодня состоялось подписание кредитного договора между Российско-Кыргызским Фондом Развития и ЗАО "Демир Кыргыз Интернэшнл Банк" на сумму 3 млн. долларов США.

Денежные средства будут использованы на целевое финансирование малого и среднего бизнеса, лизинг, а также поставку оборудования из Чехии, Турции посредством аккредитива.

Кредитный договор подписали Член Правления РКФР Асрандиев Эркин Шамшудинович и генеральный менеджер DemirBank Л. Шевки Сарылар.

Средства Фонда направляются на приобретение и обновление оборудования, техники, на их реконструкцию и модернизацию, а также на приобретение технологий. Приоритетные отрасли поддержки – агропромышленный комплекс, швейная, текстильная, обрабатывающая, горнодобывающая и металлургическая промышленность, инфраструктура туризма, медицины и транспорта.

РКФР приглашает предпринимателей к сотрудничеству и получению льготных кредитов через 13 банков-партнеров РКФР: "РСК банк", KICB, "Айыл Банк", "Халык Банк", "Коммерческий банк Кыргызстан", "Банк Азии", "Банк Компаньон", "БТА Банк", "Капитал Банк", "Росинбанк", "Бакай Банк", "Оптима Банк" иDemirBank.