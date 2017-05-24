24 мая 2017, 13:07 Комментарии

Бишкек, 24 мая /Кабар/. На трассе Бишкек–Ош сгорел бензовоз, один человек погиб, еще двое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики.

ДТП произошло 23 мая примерно в 22.20 на 307 километре дороги в Токтогульском районе. Столкнулись грузовик и бензовоз, в результате чего последний перевернулся и загорелся на месте. Водитель бензовоза погиб. Водитель грузовика и еще один человек, который находился в его салоне, госпитализированы в больницу села Уч-Терек Токтогульского района.

По официальным данным, в республике высоки показатели аварийности на дорогах. Сообщалось, что в республике ежедневно в ДТП погибают три человека. Депутаты рассматривают поправки в законы, ужесточающие наказание за нарушение правил дорожного движения.