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На трассе Бишкек–Ош сгорел бензовоз, один человек погиб

Источник:
http://kabar.kg/news/na-trasse...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427820-ru.html

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В КР более 500 школ находятся вдоль трасс, возле них установят знаки для обеспечения безопасности

24 мая 2017, 13:07       Комментарии

Бишкек, 24 мая /Кабар/. На трассе Бишкек–Ош сгорел бензовоз, один человек погиб, еще двое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики.
ДТП произошло 23 мая примерно в 22.20 на 307 километре дороги в Токтогульском районе. Столкнулись грузовик и бензовоз, в результате чего последний перевернулся и загорелся на месте. Водитель бензовоза погиб. Водитель грузовика и еще один человек, который находился в его салоне, госпитализированы в больницу села Уч-Терек Токтогульского района.
По официальным данным, в республике высоки показатели аварийности на дорогах. Сообщалось, что в республике ежедневно в ДТП погибают три человека. Депутаты рассматривают поправки в законы, ужесточающие наказание за нарушение правил дорожного движения.

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