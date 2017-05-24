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"Газпром Кыргызстан" объявляет конкурс детского рисунка "ЭкологиЯ"

Источник:
http://kabar.kg/news/gazprom-k...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427819-ru.html

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24 мая 2017, 13:10       Комментарии

Бишкек, 24 мая /Кабар/. В рамках года экологии ОсОО "Газпром Кыргызстан" проводит конкурс детского рисунка "ЭкологиЯ".
Как сообщили в пресс-службе ОсОО, на конкурс принимаются рисунки детей в 2 возрастных категориях: от 5 до 8 лет, с 9 до 12 лет включительно.
Для участия в конкурсе, необходимо разместить фотографию ребенка с рисунком в социальных сетях, используя хэштэг #ГАЗПРОМЭКОЛОГИЯ и указать в описании ФИО, возраст ребенка.
"Проявлять бережное отношение к природе и рассказывать о значимости природных ресурсов необходимо с детства. Мы надеемся, что наш конкурс станет замечательной площадкой для поощрения талантливых ребят и просвещения экологического образования", - делится начальник службы по связям с общественностью и СМИ Асель Абыкеева.
Для участия в конкурсе необходимо:
нарисовать работу (рисунок) в одной из следующих тематик: "Берегите планету", "Как прекрасен этот мир", "Сохраним природу Кыргызстана".
- до 5 июня 2017года загрузить фото конкурсанта со своим рисунком на своей странице в социальных сетях Facebook или Instagram c хэштэгом #ГАЗПРОМЭКОЛОГИЯ. Принимается по одной фотографии от каждого участник.
- быть подписчиком страницы Газпром Кыргызстан в социальных сетях: Facebook www.facebook.com/gazpromkg Instagram @gazpromkg
- на момент проведения конкурса находиться на территории Кыргызской Республики
- количество "лайков" на публикацию учитываются, но не является основным показателем
В финал конкурса войдут лучшие рисунки по двум возрастным категориям, затем из финалистов победителей выберет конкурсное жюри. Работы будут оцениваться по следующим критериям: соответствие тематике конкурса и техническим требованиям; творческий подход при раскрытии темы конкурса; неординарное творческое решение.
Технические требования к рисункам: размер не менее 20x30 см (формат А4) и не более 30x40 см (формат А3). Рисунок может быть выполнен на бумаге, картоне, ватмане и исполнен в технике рисования: цветные карандаши, пастель, мелки, акварель, гуашь и другие. Рисунок может сопровождаться кратким текстовым описанием авторской идеи. Конкурсная работа, не отвечающая заявленным требованиям, а также в случае плагиата не рассматривается.
Конкурс пройдет с 16 мая по 5 июня 2017 года (включительно). Дата и место проведения финала будет объявлено позже, следите за новостями.
Телефон для справок: 0 312 92 01 33, 0770 93 11 22.

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