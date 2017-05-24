Совместное обеспечение стабильности — приоритетное направление деятельности СНГ, - председатель исполкома СНГ

24 мая 2017, 12:54 Комментарии

Совместное обеспечение стабильности в противодействии современным угрозам и вызовам является приоритетным направлением деятельности Содружества. Об этом в своем обращении сказал председатель исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев.

Текст его обращения был озвучен 24 мая на заседании совета глав спецслужб стран СНГ в госрезиденции "Ала Арча".

По словам С.Лебедева, деятельность совета позволяет сообща объективно оценивать складывающуюся международную и оперативную обстановку, с учетом этого совершенствовать нормативно правовую базу.

"Кроме того, данный совет позволяет вместе противостоять международному терроризму. К сожалению, обстановка в мире постоянно усложняется. Налицо участившиеся попытки силовых решений политических принципов, вмешательства извне во внутренний деловой склад. Особо опасен международный терроризм, его возможности наращиваются за счет укрепления связей в транснациональной преступности, укрепления идеологии экстремизма. Серьезную опасность представляют лица, которые прошли подготовку в лагерях ИГИЛ и участвовавшие в боевых действиях в Сирии и Ираке. В этих условиях крайне важно повышать условия подготовки компетентных органов и спецслужб", - сказал он.