Депутат вице-спикеру: Если вы вернете законопроект на переголосование, то мы поднимем вопрос о вас

24 мая 2017, 13:00 Комментарии

В Жогорку Кенеше 24 мая снова развернулись споры по инициативе о возвращении на переголосование законопроекта о введении в Кыргызстане института процессуального соглашения.

Законопроект был отклонен ЖК в первом чтении. На прошлой неделе парламент не смог переголосовать по нему.

Вопрос был включен в повестку дня заседания 24 мая. Позже депутат Курманкул Зулушев ("Республика - Ата-Журт") сообщил, что вопрос включили в список законопроектов, за которые сегодня предстоит голосовать.

"Я прошу вас обратить внимание на то явление, что законопроект включен в список тех, за которые мы голосуем. Это незаконно. Сперва вопрос о переголосовании нужно вообще ввести в повестку дня и дальше палата будет решать", - сказал он.

В ответ вице-спикер Данияр Толонов ("Кыргызстан") напомнил депутатам, что вопрос о переголосовании обсуждается уже две недели. "Профильный комитет рассматривал вопрос и его внесли на голосование", - сообщил он.

Депутат Исхак Масалиев ("Онугуу-Прогресс") заметил, что сперва нужно ввести вопрос в повестку, а потом уже решать, будет переголосование или нет. "Не надо просто брать большинством и принуждать депутатов", - сказал он.

Депутат Мыктыбек Абдылдаев ("Бир Бол") призвал вице-спикера работать по регламенту. "Прочтите статью 81, где четко написано, что вернуться к отклоненному законопроекту можно только через полгода. Переголосования быть не может. Работайте по регламенту. Если вы намерены нарушить норму и пойти на незаконный шаг, то мы поднимем вопрос о вас", - сказал он.

Его поддержал депутат Зиядин Жамалдинов ("Онугуу-Прогресс"). "Как мы можем требовать от других неуклонного исполнения закона, если сами будем его нарушать? В чем тут срочность? Если он так нужен был, то почему перед голосованием не было агитации как сейчас? Если мы поставим законопроект на голосование, то это будет незаконным", - сказал он.

Депутат Аида Салянова ("Ата Мекен") предложила поставить на голосование вопрос о включении законопроекта на голосование. В итоге 54 депутата поддержали предложение, 3 высказались "против".

Ряд депутатов высказались против итогов голосования, отметив, что это также было неправильным.

После слово попросила один из инициаторов законопроекта Ирина Карамушкина (СДПК). "Мы так затянули этот вопрос. Я не понимаю "Республику - Ата-Журт", чьи депутаты также участвовали в разработке, давали свои предложения. Все ваши предложения были учтены, а теперь вы просто встали в позу и говорите "не дадим протолкнуть". Я тогда прошу своих коллег всегда быть такими принципиальными", - сказала она.

Слова депутата вызвали много критики.

"Не надо мои слова воспринимать как "встать в позу". Это принципиальный вопрос. Написано в регламенте, что отклоненный законопроект можно рассматривать через полгода", - сказал И.Масалиев.

"Думаю, излишне предъявлять претензии к отдельным фракциям. Мы сами прекрасно видим как и кто работает", - заявил депутат Максат Сабиров ("Республика - Ата-Журт").

"Я всегда принципиально голосую и выступаю и ни перед кем не преклонялся, какие бы тяжелые времена не были. Тем, кто хочет снова проголосовать, я прошу посоветоваться со своей совестью", - сказал М.Абдылдаев.