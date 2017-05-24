Угрожал и душил женщину — милиционера из Токмока подозревают в пытках

24 мая 2017, 12:36 Комментарии

БИШКЕК, 24 мая - Sputnik. Оперуполномоченный сотрудник ОВД Токмока подозревается в удушении женщины, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, 11 февраля жительница города обратилась в милицию с заявлением о том, что сотрудник милиции в служебном кабинете душил ее и угрожал убийством.

13 марта Генпрокуратура направила материалы дела в Госкомитет национальной безопасности для дальнейшей проверки. Была назначена судебно-медицинская экспертиза. Согласно ее заключению, телесные повреждения женщины расцениваются как легкий вред, не повлекший кратковременного расстройства здоровья.

По результатам проверки следственное управление ГКНБ отказало в возбуждении уголовного дела. Но 22 мая Генпрокуратура отменила данное решение и завела в отношении токмокского милиционера дело по статьям 305-1 "Пытка" и 305 "Превышение должностных полномочий" Уголовного кодекса КР. Расследование поручено Следственному управлению ГКНБ.