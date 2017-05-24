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В Сокулукском районе мужчина пытался из ружья застрелить сельчанина

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/v-soku...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427814-ru.html

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24 мая 2017, 12:23       Комментарии

В Сокулукском районе мужчина пытался из ружья застрелить сельчанина, сообщает пресс-служба МВД.
По данным ведомства, 20 мая в ОВД Сокулукского района поступило сообщение о хулиганских действиях с применениям оружия, произошедшем накануне.
"Сотрудниками Сокулукского РОВД установлено, что на пастбище местный житель выстрелил из гладкоствольного огнестрельного оружия, в результате пострадал сельчанин. По горячим следам задержан 33-летний Б.А., у которого изъято ружье марки "Иж" 12-калибра без разрешительных документов. Возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство" УК КР. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на время следствия с содержанием в СИЗО №1. Ведется следствие", – говорится в сообщении.

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