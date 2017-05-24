24 мая 2017, 12:23 Комментарии

В Сокулукском районе мужчина пытался из ружья застрелить сельчанина, сообщает пресс-служба МВД.

По данным ведомства, 20 мая в ОВД Сокулукского района поступило сообщение о хулиганских действиях с применениям оружия, произошедшем накануне.

"Сотрудниками Сокулукского РОВД установлено, что на пастбище местный житель выстрелил из гладкоствольного огнестрельного оружия, в результате пострадал сельчанин. По горячим следам задержан 33-летний Б.А., у которого изъято ружье марки "Иж" 12-калибра без разрешительных документов. Возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство" УК КР. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на время следствия с содержанием в СИЗО №1. Ведется следствие", – говорится в сообщении.