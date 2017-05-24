Доллар США: 67.8583 (-0.0593) 
Евро: 76.3236 (+0.48) 
Золото: 40.51 $/гр (+0.15) 
Серебро: 0.55 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Дружинин: В условиях терроризма спецслужбам важно повышать подготовкуДружинин: В условиях терроризма спецслужбам важно повышать подготовкуДо конца года в КР появятся 4 ирригационных объекта с 4200 рабочими местамиДо конца года в КР появятся 4 ирригационных объекта с 4200 рабочими местами

Алмазбек Атамбаев принял руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/almazb...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427813-ru.html

Похожие новости

Дружинин: В условиях терроризма спецслужбам важно повышать подготовку

Пострадавшим в результате авиакатастрофы детям организовали концерт

В Бишкеке проходит 42-заседание Совета руководителей органов безопасности спецслужб СНГ

Президент А.Атамбаев принял руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ

Атамбаев: Странам СНГ следует уделить особое внимание в борьбе с наркотрафиком и оргпреступностью

24 мая 2017, 12:45       Комментарии

Алмазбек Атамбаев 24 мая, принял руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ, прибывших в страну для участия в работе 42-го заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ, сообщает пресс-служба президента.
Глава государства поприветствовал руководителей спецслужб стран СНГ в Кыргызстане и поблагодарил их за проводимую работу в области обеспечения безопасности.
"Алмазбек Атамбаев отметил, что от качества совместной деятельности спецслужб во многом зависит безопасность и стабильность на пространстве СНГ, и только совместными усилиями удастся эффективно противодействовать современным вызовам и угрозам. Глава государства пожелал руководителям органов безопасности успешного проведения очередного заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ и плодотворной работы", – говорится в сообщении.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум