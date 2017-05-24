Алмазбек Атамбаев принял руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ

24 мая 2017, 12:45 Комментарии

Алмазбек Атамбаев 24 мая, принял руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ, прибывших в страну для участия в работе 42-го заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ, сообщает пресс-служба президента.

Глава государства поприветствовал руководителей спецслужб стран СНГ в Кыргызстане и поблагодарил их за проводимую работу в области обеспечения безопасности.

"Алмазбек Атамбаев отметил, что от качества совместной деятельности спецслужб во многом зависит безопасность и стабильность на пространстве СНГ, и только совместными усилиями удастся эффективно противодействовать современным вызовам и угрозам. Глава государства пожелал руководителям органов безопасности успешного проведения очередного заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ и плодотворной работы", – говорится в сообщении.