Депутат: Некоторые чиновники летают в командировки бизнес-классом

24 мая 2017, 12:46 Комментарии

В 2016 году сотрудники Минэкономики КР 205 раз летали в зарубежные командировки. Об этом на заседании заявила вице-спикер Жогорку Кенеша Алтынай Омурбекова.

По ее словам, сотрудники каждого ведомства по 50-60 раз ездят в заграничные командировки.

"В прошлом году сотрудники Минэкономики 205 раз летали в зарубежные командировки, а сотрудники Таможенной службы — 105 раз. Это только официальная информация, за которую они отчитывались. Я слышала, некоторые заместители министра бизнес-классом летали. Если на бюджетные средства, кто дал им право так шиковать?" — возмутилась она.

Вице-спикер попросила комитет ЖК по бюджету и финансам уточнить у чиновников, за чей счет они ездили в командировки. Кроме того, Омурбекова отчитала министра финансов за то, что не работает сайт госказны.

"Доноры вам, наверное, выделили средства для работы сайта, но он не обновлялся с января текущего года. Почему вы не даете следить за прозрачностью казны?", — поинтересовалась нардеп у главы Минфина.