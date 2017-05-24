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Алмазбек Атамбаев принял руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГАлмазбек Атамбаев принял руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ

Депутат: Некоторые чиновники летают в командировки бизнес-классом

Источник:
http://knews.kg/2017/05/deputa...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427812-ru.html

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Чиновнику сделали замечание в парламенте за незнание госязыка

24 мая 2017, 12:46       Комментарии

В 2016 году сотрудники Минэкономики КР 205 раз летали в зарубежные командировки. Об этом на заседании заявила вице-спикер Жогорку Кенеша Алтынай Омурбекова.
По ее словам, сотрудники каждого ведомства по 50-60 раз ездят в заграничные командировки.
"В прошлом году сотрудники Минэкономики 205 раз летали в зарубежные командировки, а сотрудники Таможенной службы — 105 раз. Это только официальная информация, за которую они отчитывались. Я слышала, некоторые заместители министра бизнес-классом летали. Если на бюджетные средства, кто дал им право так шиковать?" — возмутилась она.
Вице-спикер попросила комитет ЖК по бюджету и финансам уточнить у чиновников, за чей счет они ездили в командировки. Кроме того, Омурбекова отчитала министра финансов за то, что не работает сайт госказны.
"Доноры вам, наверное, выделили средства для работы сайта, но он не обновлялся с января текущего года. Почему вы не даете следить за прозрачностью казны?", — поинтересовалась нардеп у главы Минфина.

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