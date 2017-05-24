Пострадавшим в результате авиакатастрофы детям организовали концерт

24 мая 2017, 12:29 Комментарии

В столице прошел благотворительный концерт для детей, пострадавших в результате авиакатастрофы в селе Дача-СУ. Об этом сообщает пресс-служба мэрии г. Бишкек.

Организовали праздничное мероприятие столичное управление культуры совместно с Общественным фондом "Лига защитников прав ребенка" в городском Доме культуры "Диалог".

Концерт приурочен ко Дню защиты детей. Перед юными зрителями выступили хореографический ансамбль "Алексис", шоу мыльных пузырей, цирк на сцене, ростовые куклы, фольклорный ансамбль "Айзи". Каждый ребенок смог поучаствовать в интерактивных играх и флешмобе, за которые получили призы.