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Депутат: Замминистра летают бизнес-классом и ни в чем себе не отказывают

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360386_de...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427810-ru.html

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24 мая 2017, 12:35       Комментарии

За 2016 год только сотрудники Министерства экономики были в заграничных командировках 160 раз, а сотрудники Таможенной службы - 150 раз. Об этом сегодня, 24 мая, сообщила депутат Алтынай Омурбекова (РАЖ) на заседании Жогорку Кенеша.
Парламентария возмутило количество командировок сотрудников министерств. И это не точное число командировок, за которые отчитались.
"По неподтвержденным данным, есть государственные органы, сотрудники которых побывали в заграничных командировках по 40-60 раз. По неофициальным данным, заместители министра летают бизнес-классом и в ни в чем себе не отказывают", - добавила она.

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