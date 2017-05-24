Депутат: Замминистра летают бизнес-классом и ни в чем себе не отказывают

24 мая 2017, 12:35 Комментарии

За 2016 год только сотрудники Министерства экономики были в заграничных командировках 160 раз, а сотрудники Таможенной службы - 150 раз. Об этом сегодня, 24 мая, сообщила депутат Алтынай Омурбекова (РАЖ) на заседании Жогорку Кенеша.

Парламентария возмутило количество командировок сотрудников министерств. И это не точное число командировок, за которые отчитались.

"По неподтвержденным данным, есть государственные органы, сотрудники которых побывали в заграничных командировках по 40-60 раз. По неофициальным данным, заместители министра летают бизнес-классом и в ни в чем себе не отказывают", - добавила она.