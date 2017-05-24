В мае Кыргызстану поступит грант из России на $30 миллионов

24 мая 2017, 12:37 Комментарии

В мае Кыргызстану поступит грант из России на сумму $30 миллионов. Об этом сегодня, 24 мая, на заседании Жогорку Кенеша сообщил министр финансов Адылбек Касымалиев.

По его словам, половина этой суммы пойдет на поддержку бюджета страны, а другая часть на строительство домов сотрудникам правоохранительных органов.

Отметим, сегодня парламент рассматривает проект бюджетной резолюции Кыргызстана на 2018 год и прогнозе на 2019-2020 годы.

По данным министра, из $200 млн помощи от России в рамках вступления Кыргызстана в Евразийский экономический союз были остатки. Данные средства Минфин должен узаконить и распределить по министерствам.