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В мае Кыргызстану поступит грант из России на $30 миллионов

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360383_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427809-ru.html

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24 мая 2017, 12:37       Комментарии

В мае Кыргызстану поступит грант из России на сумму $30 миллионов. Об этом сегодня, 24 мая, на заседании Жогорку Кенеша сообщил министр финансов Адылбек Касымалиев.
По его словам, половина этой суммы пойдет на поддержку бюджета страны, а другая часть на строительство домов сотрудникам правоохранительных органов.
Отметим, сегодня парламент рассматривает проект бюджетной резолюции Кыргызстана на 2018 год и прогнозе на 2019-2020 годы.
По данным министра, из $200 млн помощи от России в рамках вступления Кыргызстана в Евразийский экономический союз были остатки. Данные средства Минфин должен узаконить и распределить по министерствам.

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