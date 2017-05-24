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До конца года в КР появятся 4 ирригационных объекта с 4200 рабочими местами

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360339_do...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427808-ru.html

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24 мая 2017, 12:43       Комментарии

До конца 2017 года в Кыргызстане будут реконструированы и построены четыре новые ирригационные системы. Об этом сегодня, 24 мая, на пресс-конференции сообщил директор Департамента водного хозяйства при Минсельхозе Кокумбек Таштаналиев.
Он рассказал, что в этом году будет профинансировано строительство и реабилитация 11 ирригационных систем. Шесть из них будут осуществлены в рамках китайского гранта, одна – по линии Исламского банка развития и остальные четыре профинансирует кыргызская сторона.
Из этих 11 объектов в этом году в эксплуатацию будут введены 4 объекта:
<li>Канал Каракыштак в Баткенской области мощностью 560 га новых орошаемых земель и 700 га повышения водообеспечиваемости. Стоимость проекта – 390 млн сомов. Объект обеспечит 2200 рабочих мест.</li><li>Система орошения земель в селе Кара-Ой Иссык-Кульского района. Объект был построен еще в советские годы, однако в связи с ограниченностью средств он был приостановлен. Стоимость проекта составляет 80 млн сомов. Он создаст около 100 рабочих мест.</li><li>Система орошения земли из реки Баш-Куугандык в Нарынской области. Строительство объекта было начато в 90-е годы, но в 93-м году было приостановлено из-за нехватки средств. Стоимость проекта – 60 млн сомов.</li><li>Реабилитация каналов Ак-Текир и Терек-Талаа в Ошской области. Мощность каналов составляет 560 га новых орошаемых земель. Стоимость проекта – 55 млн сомов. Работы будут завершены до конца этого года, а испытание начнется в 2018 году.</li>
По подсчетам, после введения в эксплуатацию этих объектов появится 1090 га новых орошаемых земель, 1960 га будет повышено водообеспечиваемость и будут созданы 4200 новых рабочих мест в этих местностях.

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