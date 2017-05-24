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Алмазбек Атамбаев принял руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГАлмазбек Атамбаев принял руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ

Дружинин: В условиях терроризма спецслужбам важно повышать подготовку

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360391_dr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427807-ru.html

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Спецслужбы СНГ призвали уделять особое внимание борьбе с наркотрафиком

Спецслужбам стран СНГ следует уделить особое внимание борьбе с наркотрафиком и организованной преступностью, - А.Атамбаев

24 мая 2017, 12:46       Комментарии

Сегодня, 24 мая, в государственной резиденции "Ала Арча" проходит 42-е заседание руководителей спецслужб стран СНГ.
В рамках мероприятия директор департамента по сотрудничеству в сфере безопасности и противодействию новым вызовам и угрозам Альберт Дружинин отметил, что совместное обеспечение стабильности в противодействии современным угрозам и вызовам, является приоритетным направлением деятельности содружества.
"Деятельность совета позволяет сообща объективно оценивать складывающуюся международную и оперативную обстановку, с учетом этого совершенствовать нормативно правовую базу. Кроме того, совет позволяет вместе противостоять международному терроризму. К сожалению, обстановка в мире постоянно усложняется. Налицо  участившиеся попытки силовых решений политических принципов, вмешательства извне во внутренний деловой склад. Все больше экономических преступлений. Особо опасен международный терроризм. Его возможности наращиваются за счет укрепления связей в транснациональной преступности и идеологии экстремизма", - сказал Дружинин.
Он отметил, что серьезную опасность представляют лица, которые прошли подготовку в лагерях ИГИЛ и участвовали в боевых действиях в Сирии и Ираке.
"В этих условиях крайне важно повышать условия подготовки компетентных органов и спецслужб", - подчеркнул Дружинин.

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