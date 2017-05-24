В Бишкеке проходит 42-заседание Совета руководителей органов безопасности спецслужб СНГ

24 мая 2017, 12:20 Комментарии

Бишкек, 24 мая /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. В Бишкеке проходит 42-е заседание Совета руководителей органов безопасности специальных служб государств-участников СНГ.

В нем принимают участие руководители спецслужб Армении, Азербайджана, Молдовы, Беларуси, России, Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана, а также Узбекистана и Туркменистана в качестве наблюдателей.

Особое внимание будет уделено совершенствованию сотрудничества спецслужб стран СНГ в сфере борьбы с терроризмом и трансграничной организованной преступностью.

Планируется обсудить пути дальнейшего повышения качества информационного обмена в отношении лиц, причастных к функционированию транзитных каналов незаконной миграции через территории участников СНГ, а также о маршрутах выезда граждан этих стран в Сирию и Ирак для участия в боевых действиях в составе международных террористических организаций и возвращают их обратно.

Также в рамках заседания будут выработаны дополнительные меры по пресечению деятельности боевиков.