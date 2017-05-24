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В Бишкеке проходит 42-заседание Совета руководителей органов безопасности спецслужб СНГ

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427806-ru.html

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24 мая 2017, 12:20       Комментарии

Бишкек, 24 мая /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. В Бишкеке проходит 42-е заседание Совета руководителей органов безопасности специальных служб государств-участников СНГ.
В нем принимают участие руководители спецслужб Армении, Азербайджана, Молдовы, Беларуси, России, Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана, а также Узбекистана и Туркменистана в качестве наблюдателей.
Особое внимание будет уделено совершенствованию сотрудничества спецслужб стран СНГ в сфере борьбы с терроризмом и трансграничной организованной преступностью.
Планируется обсудить пути дальнейшего повышения качества информационного обмена в отношении лиц, причастных к функционированию транзитных каналов незаконной миграции через территории участников СНГ, а также о маршрутах выезда граждан этих стран в Сирию и Ирак для участия в боевых действиях в составе международных террористических организаций и возвращают их обратно.
Также в рамках заседания будут выработаны дополнительные меры по пресечению деятельности боевиков.

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