В г.Ош прибыли 23 новых троллейбуса

24 мая 2017, 12:24 Комментарии

Ош, 24 мая /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. В городе Ош сегодня состоялась церемония вручения ключей для водителей новых 23 троллейбусов.

По словам начальника отдела городского хозяйства и транспорта при мэрии города Ош Урали Романова, в настоящее время в городе Ош имеется 17 старых троллейбуса, 14 из которых выходят на первую линию, начиная с микрорайона "Манас-Ата" до микрорайона "Юго-Восток". "С завтрашнего дня первую линию будут обеспечивать 20 троллейбусов, кроме того планируем заново возобновить вторую линию, на которую будут выезжать более 10 новых троллейбусов", - сказал он.

"В настоящее время мы не можем выпустить на рельсы все 23 новых троллейбуса из-за того, что трансформаторы не выдержат большого напряжения, поэтому по второму компоненту проекта планируется ремонт и замена трансформаторов, подстанций, линий электропередач и кабелей", - добавил У.Романов.

Как рассказал водитель троллейбуса Абдималик Эшиев, он работает с 2003 года. "Чтобы стать водителем троллейбусного транспорта необходимо пройти отдельное 11 месячное обучение вождению. Я рад тому, что стал водителем нового транспортного средства и намерен качественно исполнять свои обязанности", - сказал он.

Приобретение новых троллейбусов реализовано за счёт грантовых и кредитных средств от "Европейского банка Развития". Общая сумма средств, выделенных на закупку троллейбусов, составляет 9,6 млн евро.