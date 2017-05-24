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В г.Ош прибыли 23 новых троллейбуса

 

Фотографии: kabar.kg

       

Источник:
http://kabar.kg/news/v-g.osh-p...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427805-ru.html

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24 мая 2017, 12:24       Комментарии

Ош, 24 мая /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. В городе Ош сегодня состоялась церемония вручения ключей для водителей новых 23 троллейбусов.
По словам начальника отдела городского хозяйства и транспорта при мэрии города Ош Урали Романова, в настоящее время в городе Ош имеется 17 старых троллейбуса, 14 из которых выходят на первую линию, начиная с микрорайона "Манас-Ата" до микрорайона "Юго-Восток". "С завтрашнего дня первую линию будут обеспечивать 20 троллейбусов, кроме того планируем заново возобновить вторую линию, на которую будут выезжать более 10 новых троллейбусов", - сказал он.
"В настоящее время мы не можем выпустить на рельсы все 23 новых троллейбуса из-за того, что трансформаторы не выдержат большого напряжения, поэтому по второму компоненту проекта планируется ремонт и замена трансформаторов, подстанций, линий электропередач и кабелей", - добавил У.Романов.
Как рассказал водитель троллейбуса Абдималик Эшиев, он работает с 2003 года. "Чтобы стать водителем троллейбусного транспорта необходимо пройти отдельное 11 месячное обучение вождению. Я рад тому, что стал водителем нового транспортного средства и намерен качественно исполнять свои обязанности", - сказал он.
Приобретение новых троллейбусов реализовано за счёт грантовых и кредитных средств от "Европейского банка Развития". Общая сумма средств, выделенных на закупку троллейбусов, составляет 9,6 млн евро.

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