В Чолпон-Ате состоится спартакиада "Здоровая нация - процветающая страна"

24 мая 2017, 12:27 Комментарии

Бишкек, 24 мая /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. 28 мая в городе Чолпон-Ата пройдет республиканская спартакиада среди сельской молодежи под девизом "Здоровая нация - процветающая страна", приуроченная к Году нравственности, воспитания и культуры.

Как сообщает пресс-служба Госагентства молодёжи, физкультуры и спорта КР, соревнования проводятся в целях привлечения сельской молодежи к занятиям физической культурой и спортом.

Игры пройдут с 28 мая по 2 июня по 8 видам спорта: ордо, легкая атлетика, тогуз коргоол, кыргыз куреш, армрестлинг, волейбол, футбол и таяк тартыш.

"В финальных соревнованиях примут участие сборные команды всех областей республики и городов Ош, Бишкек", - сообщили в пресс-службе.

Организатором соревнований является Государственное агентство по делам молодежи, физической культуры и спорта КР.