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В Чолпон-Ате состоится спартакиада "Здоровая нация - процветающая страна"

Источник:
http://kabar.kg/news/v-cholpon...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427804-ru.html

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24 мая 2017, 12:27       Комментарии

Бишкек, 24 мая /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. 28 мая в городе Чолпон-Ата пройдет республиканская спартакиада среди сельской молодежи под девизом "Здоровая нация - процветающая страна", приуроченная к Году нравственности, воспитания и культуры.
Как сообщает пресс-служба Госагентства молодёжи, физкультуры и спорта КР, соревнования проводятся в целях привлечения сельской молодежи к занятиям физической культурой и спортом.
Игры пройдут с 28 мая по 2 июня по 8 видам спорта: ордо, легкая атлетика, тогуз коргоол, кыргыз куреш, армрестлинг, волейбол, футбол и таяк тартыш.
"В финальных соревнованиях примут участие сборные команды всех областей республики и городов Ош, Бишкек", - сообщили в пресс-службе.
Организатором соревнований является Государственное агентство по делам молодежи, физической культуры и спорта КР.

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