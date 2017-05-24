Необходимо уделить особое внимание эскалации активности Сирийско-Иракской и Афгано-Пакистанской зоны – А.Сегизбаев

24 мая 2017, 12:34 Комментарии

Бишкек, 24 мая /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Необходимо уделить особое внимание эскалации активности Сирийско-Иракской и Афгано-Пакистанской зоны. Об этом сегодня на 42-заседании Совета руководителей органов безопасности специальных служб государств-участников СНГ заявил председатель Государственного комитета Национальной безопасности Абдиль Сегизбаев.

По его словам, за прошедшие годы подобные заседания подтвердили свою необходимость.

"Это стало особой площадкой для обсуждения актуальных проблем на национальном, региональном и глобальном уровне. Сегодня мы собрались, чтобы обменяться оценками и согласовать позиции по складывающейся международной обстановке в контексте координации и противодействия современным угрозам и вызовам. На сегодня терроризм является наиболее острой проблемой и угрозой для функционирования всей системы международной безопасности и представляет собой реальную угрозу любому государству вне зависимости от его экономического, военного или географического положения", - сказал он.

Также А.Сегизбаев отметил, что особое внимание со стороны спецслужб требует эскалация активности Сирийско-Иракской и Афгано-Пакистанской зоны, которая достигла масштабов, выходящих за пределы указанной территории.

"В этих условиях нашим спецслужбам необходимо постоянно контролировать и выявлять новые террористические тенденции и определять потенциальные проблемные области и, конечно же, действовать на опережение. Наши действия будут эффективными при условии объединения возможностей и ресурсов наших спецслужб. И в этом я вижу особую роль нашего заседания и СРОБ", - добавил глава ГКНБ КР.

Также он сообщил, что на заседании присутствуют руководители органов безопасности и спецслужб СНГ практически в полном составе.

"В качестве наблюдателей к нам присоединились представители спецслужб Германии, Италии, Испании, Франции и впервые в заседании принимает участие наблюдатели из Сербии", - отметил А.Сегизбаев.