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В ЖК возмущены количеством заграничных командировок, в которых бывают сотрудники министерств

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427802-ru.html

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24 мая 2017, 12:07       Комментарии

В Жогорку Кенеше возмущены количеством командировок, в которых бывают сотрудники министерств.
"Я сделала запрос и получилось, что за 2016 год только сотрудники Министерства экономики были в заграничных командировках 160 раз, сотрудники таможни 150 раз. И это только те командировки, за которые отчитывались. Есть государственные органы, которые были в заграничных командировках по 40-60 раз. По неофициальным данным, они там себе ни в чем не отказывают, а замминистра летают бизнес-классом", - сказала депутат Алтынай Омурбекова ("Республика - Ата-Журт") на заседании парламента 24 мая.

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