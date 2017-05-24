В ЖК возмущены количеством заграничных командировок, в которых бывают сотрудники министерств

24 мая 2017, 12:07 Комментарии

В Жогорку Кенеше возмущены количеством командировок, в которых бывают сотрудники министерств.

"Я сделала запрос и получилось, что за 2016 год только сотрудники Министерства экономики были в заграничных командировках 160 раз, сотрудники таможни 150 раз. И это только те командировки, за которые отчитывались. Есть государственные органы, которые были в заграничных командировках по 40-60 раз. По неофициальным данным, они там себе ни в чем не отказывают, а замминистра летают бизнес-классом", - сказала депутат Алтынай Омурбекова ("Республика - Ата-Журт") на заседании парламента 24 мая.