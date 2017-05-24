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Президент А.Атамбаев принял руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427801-ru.html

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24 мая 2017, 12:20       Комментарии

Президент Алмазбек Атамбаев сегодня, 24 мая, принял руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ, прибывших в страну для участия в работе 42-го заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ. Об этом сообщила пресс-служба президента.
В ходе встречи глава государства тепло поприветствовал руководителей спецслужб стран СНГ в Кыргызстане и поблагодарил их за проводимую работу в области обеспечения безопасности.
А.Атамбаев отметил, что от качества совместной деятельности спецслужб во многом зависит безопасность и стабильность на пространстве СНГ, и только совместными усилиями удастся эффективно противодействовать современным вызовам и угрозам.
Глава государства пожелал руководителям органов безопасности успешного проведения очередного заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ и плодотворной работы.

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