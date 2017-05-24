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К террористам с таджикским паспортом — в Турции задержан гражданин КР

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427799-ru.html

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24 мая 2017, 12:11       Комментарии

БИШКЕК, 24 мая - Sputnik. В Турции задержан гражданин Кыргызстана, подозреваемый в причастности к террористической деятельности, сообщает Sputnik Таджикистан со ссылкой на сайт Министерства внутренних дел РТ.
Турецкие спецслужбы передали таджикским коллегам кыргызстанца, пытавшегося присоединиться к боевикам террористической группировки "Исламское государство". По данным ведомства, при нем обнаружили паспорт на имя 28-летнего гражданина РТ Хидоятулло Давлатова.
"Гражданин был задержан турецкой полицией в ходе спецоперации на границе с Сирией и передан Таджикистану 12 мая", - сообщается на сайте.
По данным МВД, в ходе следственных мероприятий таджикская сторона установила, что задержанный - 23-летний кыргызстанец Кобилджон Хасанбой, уроженец города Узгена Ошской области.
"Хасанбой использовал паспорт гражданина Таджикистана незаконно и в целях совершения преступления", - заявили в МВД РТ.
Ведется расследование.

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