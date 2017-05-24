Убийство подростка в районе ГЭС-2 — задержан подозреваемый

24 мая 2017, 12:24 Комментарии

БИШКЕК, 24 мая - Sputnik. Милиция задержала подозреваемого в убийстве подростка в районе ГЭС-2 под Бишкеком, сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

Ночью 21 мая в районе ГЭС-2 нашли тело 15-летнего мальчика со следами многочисленных ножевых ранений.

"Подозреваемый задержан, его доставили в следственный отдел УВД Аламудунского района. Сейчас идет допрос", - сказали в пресс-службе.

Сотрудники пресс-службы отказались представить дополнительную информацию о задержании, сославшись на тайну следствия.