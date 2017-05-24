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Убийство подростка в районе ГЭС-2 — задержан подозреваемый

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427798-ru.html

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Британские власти объявили имя подозреваемого во взрыве в Манчестере

24 мая 2017, 12:24       Комментарии

БИШКЕК, 24 мая - Sputnik. Милиция задержала подозреваемого в убийстве подростка в районе ГЭС-2 под Бишкеком, сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан в пресс-службе ГУВД Чуйской области.
Ночью 21 мая в районе ГЭС-2 нашли тело 15-летнего мальчика со следами многочисленных ножевых ранений.
"Подозреваемый задержан, его доставили в следственный отдел УВД Аламудунского района. Сейчас идет допрос", - сказали в пресс-службе.
Сотрудники пресс-службы отказались представить дополнительную информацию о задержании, сославшись на тайну следствия.

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