Депутат: Мы хвастаемся туристическими городами, где плохие дороги

24 мая 2017, 11:59 Комментарии

Кыргызстан хвастается, что Каракол — туристический город, но там плохие дороги. Об этом на заседании парламента заявил депутат Жогорку Кенеша Жанар Акаев.

"Мы всем хвастаемся, что у нас есть туристические города, и призываем туристов приехать к нам. Но при этом у нас плохие дороги. Недавно я был в Караколе, о котором мы говорим, что это туристический город, но дороги оставляют желать лучшего. Можно же починить там трассу?", — поинтересовался депутат у министра финансов Адылбека Касымалиева.

На что Касымалиев ответил, что на ремонт дороги в Караколе уже заложены средства в бюджете, и в ближайшее время начнется ремонт.