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Депутат: Мы хвастаемся туристическими городами, где плохие дороги

Источник:
http://knews.kg/2017/05/deputa...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427796-ru.html

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24 мая 2017, 11:59       Комментарии

Кыргызстан хвастается, что Каракол — туристический город, но там плохие дороги. Об этом на заседании парламента заявил депутат Жогорку Кенеша Жанар Акаев.
"Мы всем хвастаемся, что у нас есть туристические города, и призываем туристов приехать к нам. Но при этом у нас плохие дороги. Недавно я был в Караколе, о котором мы говорим, что это туристический город, но дороги оставляют желать лучшего. Можно же починить там трассу?", — поинтересовался депутат у министра финансов Адылбека Касымалиева.
На что Касымалиев ответил, что на ремонт дороги в Караколе уже заложены средства в бюджете, и в ближайшее время начнется ремонт.

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