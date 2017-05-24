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Атамбаев: Странам СНГ следует уделить особое внимание в борьбе с наркотрафиком и оргпреступностью

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/atamba...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427795-ru.html

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Президент А.Атамбаев принял руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ

Спецслужбы СНГ призвали уделять особое внимание борьбе с наркотрафиком

24 мая 2017, 12:17       Комментарии

В государственной резиденции "Ала-Арча" 24 мая проходит заседание руководителей спецслужб стран СНГ.
В ходе заседания глава Аппарата президента КР Сапар Исаков зачитал приветственный текст от имени президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева.
"За годы существования Совета глав органов безопасности и спецслужб стран СНГ проделана огромная работа по обеспечению безопасности. В настоящее время стоит уделить внимание росту терроризма и экстремизма на Ближнем Востоке. Террористы-вербовщики обучают новых боевиков, которые могут быть использованы для дестабилизации мира», — говорится в приветственном сообщении Атамбаева.
В своем обращении президент призвал уделить особое внимание обеспечению борьбы с организованной преступностью и незаконным оборотом наркотиков, а также уделить внимание информационной безопасности.
"Совместные усилия должны оставаться приоритетом деятельности спецслужб. От ее результатов зависит безопасность в наших странах», — отметил президент.

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