Атамбаев: Странам СНГ следует уделить особое внимание в борьбе с наркотрафиком и оргпреступностью

24 мая 2017, 12:17 Комментарии

В государственной резиденции "Ала-Арча" 24 мая проходит заседание руководителей спецслужб стран СНГ.

В ходе заседания глава Аппарата президента КР Сапар Исаков зачитал приветственный текст от имени президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева.

"За годы существования Совета глав органов безопасности и спецслужб стран СНГ проделана огромная работа по обеспечению безопасности. В настоящее время стоит уделить внимание росту терроризма и экстремизма на Ближнем Востоке. Террористы-вербовщики обучают новых боевиков, которые могут быть использованы для дестабилизации мира», — говорится в приветственном сообщении Атамбаева.

В своем обращении президент призвал уделить особое внимание обеспечению борьбы с организованной преступностью и незаконным оборотом наркотиков, а также уделить внимание информационной безопасности.

"Совместные усилия должны оставаться приоритетом деятельности спецслужб. От ее результатов зависит безопасность в наших странах», — отметил президент.