3 года 4G в Кыргызстане – полёт О!тличный!

24 мая 2017, 11:48 Комментарии

Три года назад мобильный оператор О! в Кыргызстане первым на рынке запустил сеть 4G в коммерческую эксплуатацию. С тех пор произошли грандиозные изменения. К моменту трехлетия мы добились охвата территории, где сегодня проживает более двух миллионов кыргызстанцев, произошел невероятный прирост абонентов более чем в 300 раз!

Мы делали всё возможное для того, чтобы вы ощутили лучшие скорости – активно строили сеть, охватывая город за городом, организовывали весёлые акции по всей стране, во время которых вы узнавали, что такое 4G. Мы дарили вам подарки – смартфоны, модемы, винглы, роутеры - всё, что сегодня даёт возможность быть на волне 4G-скоростей.

Для нашей команды эти 36 месяцев не были просто развитием - мы бежали большой и очень трудный марафон. Передышки не случилось - бежим дальше! А пока читайте ассорти из фактов и, как всегда, уникальных предложений.

1. Развитие сети 4G

Сегодня технология 4G от мобильного оператора О! доступна на территории более 100 населенных пунктов страны. Только с начала года количество базовых станций четвертого поколения мобильного оператора О! увеличено более чем на 70%, при этом емкость отдельных БС LTE800 была увеличена в два раза посредством расширения дополнительными частотами. Узнать зону охвата можно на карте.

"Мы отмечаем стремительную динамику в сегменте мобильного интернета, которую считаем главным драйвером роста всей телеком-отрасли, - комментирует технический директор мобильного оператора О! Антон Коваленко. – Актуальный тренд сегодня - отказ от обычных телефонов в пользу многофункциональных гаджетов. Ежегодно растет проникновение смартфонов, и это важный показатель развития рынка мобильного интернета".

2. Лучшее качество сети!

Трафик растёт, абоненты становятся более требовательны к скорости, а мобильный оператор О! стремится соответствовать этим ожиданиям. Так, по данным исследования, проведенного компанией DMTel в 2016 году, лучшие результаты по ключевым показателям качества передачи речи и сервису передачи данных продемонстрировала сеть мобильного оператора О!

3. Уникальные тарифы для смартфона

Сеть 4G LTE от мобильного оператора О! существенно повлияла на телекоммуникационный рынок Кыргызстана, изменив поведение абонентов в сети. Потребляемый интернет-трафик вырос в 15 раз. Ушла в прошлое помегабайтная оплата трафика, теперь предпочтение отдается тарифным планам, в которые уже включен безлимитный интернет. И такие тарифы у нас есть! Можно выбрать любой из линейки "Переходи на О! + TV", который предлагает не только стандартные услуги голосовой связи и интернета, но и возможность просмотра до 130 популярнейших телеканалов по выгодной цене.

4. 4G-устройства – свобода выбора!

Мы любим всё новое и всегда стремимся предложить вам только лучшее! Используемые диапазоны частот LTE 800 и LTE 2600 обеспечивают отличное покрытие с высокой емкостью и поддерживаются большинством мобильных устройств, предлагаемых сегодня на рынке. Мы предлагаем вам выбрать современный смартфон по выгодной цене и при необходимости оформить в рассрочку в любом из магазинов O!Store, где опытные специалисты вас проконсультируют. К счастью, таких магазинов, где можно воочию увидеть модели самых современных девайсов и даже попользоваться образцами техники перед покупкой, с каждым днем становится всё больше. У нас 4 собственных магазина в столице, целых 2 в Оше, по одному в Таласе и Джалал-Абаде. Обещаем открывать ещё и ещё, а своё слово мы привыкли держать.

5. Cкидочные акции в подарок!

Отмечаем знаменательную для нас дату мы, как всегда, подарками и акциями для наших клиентов. На ваш выбор доступны удобные и легкие 4G-устройства за символическую цену по акции, всего 1 сом: Wi-Fi Wingle или Wi-Fi роутер. Их можно приобрести в любом Офисе продаж и обслуживания или заказать прямо сейчас на сайте www.shop.o.kg с бесплатной доставкой на дом. Кроме того, на днях в продажу поступил новый фирменный смартфон O!Phone 4G стоимостью всего 4790 сомов, при покупке которого действует бонус: + 300 сомов на баланс каждому покупателю.

Переходите на О! и пробуйте новые технологии ПЕРВЫМИ!

С уважением,

Команда технологического лидера Кыргызстана - мобильного оператора О!

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