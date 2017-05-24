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На сегодняшний день по госипотеке выданы кредиты почти на 1,2 млрд сомов

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360380_na...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427793-ru.html

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24 мая 2017, 11:50       Комментарии

На сегодняшний день по программе государственной ипотеки выданы кредиты на сумму 1 млрд 163 млн сомов. Об этом сегодня, 24 мая, сообщил замминистра экономики Данияр Иманалиев на заседании Жогорку Кенеша.
По его словам, всего выдан 961 кредит на 1 млрд 163 млн сомов. Отметим, эти кредиты рассчитаны для работников бюджетной сферы.
Иманалиев отметил, что госипотечная компания также рассматривает вопрос по социальному жилью.
Напомним, все выданные кредиты являются бюджетной ссудой, предоставленной Министерством финансов на сумму 2,5 млрд сомов.

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