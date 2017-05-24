Доллар США: 67.8583 (-0.0593) 
Евро: 76.3236 (+0.48) 
Золото: 40.51 $/гр (+0.15) 
Серебро: 0.55 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Правительство выделит 500 млн сомов на строительство дороги Балыкчи — КорумдуПравительство выделит 500 млн сомов на строительство дороги Балыкчи — КорумдуМЧС дополнительно выделят 300 млн сомов, в том числе и на берегоукрепительные работыМЧС дополнительно выделят 300 млн сомов, в том числе и на берегоукрепительные работы

Китай выделил грант для строительства новых ирригационных каналов в КР

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360375_ki...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427792-ru.html

Похожие новости

До конца года в КР появятся 4 ирригационных объекта с 4200 рабочими местами

Правительство выделит 500 млн сомов на строительство дороги Балыкчи — Корумду

МЧС дополнительно выделят 300 млн сомов, в том числе и на берегоукрепительные работы

Несколько лет не осуществлялось выделение средств из бюджета на строительство соцжилья, - министр А.Касымалиев

Доноры выделят $94 млн на обеспечение доступа к питьевой воде в регионах КР

24 мая 2017, 11:57       Комментарии

КНР профинансирует строительство шести ирригационных каналов в Кыргызстане. Об этом сегодня, 24 мая, на пресс-конференции сообщил замминистра сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Жаныбек Керималиев.
Он напомнил, что первым за последние 20 лет крупным ирригационным проектом стал Бургандинский массив, который начал работать в апреле этого года. В Акталинском районе в селе Ак-Сай также запущена ирригационная сеть, которая обеспечивает 700 га земли, позже мощность будет увеличена и орошать смогут еще 600 га. А недавно Исламский банк развития одобрил проект реконструкции канала Сарымсак.
Еще одним новым крупным проектом в этом году станет строительство шести новых ирригационных каналов в Чуйской, Баткенской, Иссык-Кульской и Таласской областях. В проекте будет работать китайская компания.
"Китайская сторона одобрила шесть грантовых проектов на сумму 32 миллиона долларов. В настоящее время полностью подготовили документы для тендера. Они специально выделили пять компаний, которые будут участвовать в этих тендерах. Выигравшая компания начнет во второй половине года строительные работы", - сказал Керималиев.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум