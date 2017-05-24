Китай выделил грант для строительства новых ирригационных каналов в КР

24 мая 2017, 11:57 Комментарии

КНР профинансирует строительство шести ирригационных каналов в Кыргызстане. Об этом сегодня, 24 мая, на пресс-конференции сообщил замминистра сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Жаныбек Керималиев.

Он напомнил, что первым за последние 20 лет крупным ирригационным проектом стал Бургандинский массив, который начал работать в апреле этого года. В Акталинском районе в селе Ак-Сай также запущена ирригационная сеть, которая обеспечивает 700 га земли, позже мощность будет увеличена и орошать смогут еще 600 га. А недавно Исламский банк развития одобрил проект реконструкции канала Сарымсак.

Еще одним новым крупным проектом в этом году станет строительство шести новых ирригационных каналов в Чуйской, Баткенской, Иссык-Кульской и Таласской областях. В проекте будет работать китайская компания.

"Китайская сторона одобрила шесть грантовых проектов на сумму 32 миллиона долларов. В настоящее время полностью подготовили документы для тендера. Они специально выделили пять компаний, которые будут участвовать в этих тендерах. Выигравшая компания начнет во второй половине года строительные работы", - сказал Керималиев.