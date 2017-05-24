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Спецслужбы СНГ призвали уделять особое внимание борьбе с наркотрафиком

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360384_sp...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427791-ru.html

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В Бишкеке проходит 42-заседание Совета руководителей органов безопасности спецслужб СНГ

Президент А.Атамбаев принял руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ

24 мая 2017, 12:05       Комментарии

Сегодня, 24 мая, в государственной резиденции "Ала Арча" проходит 42-е заседание руководителей спецслужб стран СНГ.
В рамках мероприятия глава аппарата президента КР Сапар Исаков зачитал приветственное слово от имени президента КР Алмазбека Атамбаева.
В тексте указывается, что за годы существования совета глав органов безопасности и спецслужб стран СНГ проделана огромная работа по обеспечению безопасности. Однако сейчас нужно уделить время росту терроризма и экстремизма на Ближнем Востоке.
Кроме того, руководитель аппарата главы государства отметил, что особо следует обратить внимание на обеспечение борьбы с организованной преступностью и незаконным оборотом наркотиков, а также информационной безопасности: рост информационных технологий предполагает принятие мер по борьбе с кибератаками и киберпреступностью.

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