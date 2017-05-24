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Трамп назвал Ким Чен Ына "безумцем с ядерным оружием"

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360385_tr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427790-ru.html

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24 мая 2017, 12:11       Комментарии

Президент США Дональд Трамп назвал северокорейского лидера Ким Чен Ына "безумцем с ядерным оружием" во время телефонного разговора с президентом Филиппин Родриго Дутерте. Как пишет Интерфакс со ссылкой на The Washington Post, слова Трампа прозвучали в апреле, всего за несколько дней до публичного заявления о том, что он "почел бы за честь" встретиться с главой КНДР.
В разговоре 29 апреля Трамп узнавал мнение Дутерте о Ким Чен Ыне и выразил удовлетворение неудачными испытаниями ракет Северной Кореи, отметив, что "все ракеты падают".
"Это хорошая новость ", - говорится в стенограмме беседы, сделанной правительством Филиппин 2 мая, которую цитирует The Washington Post.
"Мы не можем позволить безумцу, обладающему ядерным оружием, вести себя вседозволенно. У нас много огневой мощи: больше, чем у него, в 20 раз, но мы не хотим ее использовать", - заявил американский президент.

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