Трамп назвал Ким Чен Ына "безумцем с ядерным оружием"

24 мая 2017, 12:11 Комментарии

Президент США Дональд Трамп назвал северокорейского лидера Ким Чен Ына "безумцем с ядерным оружием" во время телефонного разговора с президентом Филиппин Родриго Дутерте. Как пишет Интерфакс со ссылкой на The Washington Post, слова Трампа прозвучали в апреле, всего за несколько дней до публичного заявления о том, что он "почел бы за честь" встретиться с главой КНДР.

В разговоре 29 апреля Трамп узнавал мнение Дутерте о Ким Чен Ыне и выразил удовлетворение неудачными испытаниями ракет Северной Кореи, отметив, что "все ракеты падают".

"Это хорошая новость ", - говорится в стенограмме беседы, сделанной правительством Филиппин 2 мая, которую цитирует The Washington Post.

"Мы не можем позволить безумцу, обладающему ядерным оружием, вести себя вседозволенно. У нас много огневой мощи: больше, чем у него, в 20 раз, но мы не хотим ее использовать", - заявил американский президент.