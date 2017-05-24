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Правительство просят отсрочить срок введения технического регламента ЕАЭС

Источник:
http://kabar.kg/news/pravitel-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427789-ru.html

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24 мая 2017, 12:08       Комментарии

Бишкек, 24 мая /Кабар/. Правительство Кыргызстана просят отсрочить срок введения технического регламента Евразийского экономического союза. Такое мнение на пресс-конференции высказал глава Крестьянско-фермерской партии Куттубек Асылбеков.
По его словам, вице-премьер-министр Олег Панкратов недавно сообщил, что с 12 августа 2017 года в силу вступает 18 технических регламентов ЕАЭС, предоставленные Кыргызстану в рамках переходного периода.
Он добавил, что сельскохозяйственный сектор и производители пищевой продукции страны пока не соответствуют этим требованиям.
"Республиканские ветеринарные лаборатории не готовы, они не оснащены необходимым оборудованием и не прошли аккредитацию", - сказал он.
Асылбеков считает, что правительство не проводит разъяснительную работу среди малого и среднего бизнеса, так как именно они, а не крупный бизнес могут испытывать сложности после вступления этих норм.
"В ближайшее время предприниматели и фермеры ощутят сложности, когда нашу продукцию прекратят пропускать через казахстанскую границу", - считает он.
Недавно вице-премьер-министр Олег Панкратов на пресс-конференции сообщил, что с 12 августа 2017 года будет действовать только регламента ЕАЭС, предприниматели должны изучить эти регламенты и стандарты, а также определить какой из органов по оценке он должен обращаться для регистрации.
Панкратов сообщал, что эти техрегламенты касаются производителей пищевой и швейной продукции.

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