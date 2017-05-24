Видео — Парящая инсталляция Тянь-Шаньских гор в посольстве США

24 мая 2017, 11:38 Комментарии

В здании посольства США в Кыргызстане установили парящую инсталляцию Тянь-Шаньских гор. Видео было опубликовано в аккаунте посольства в соцсетях. Инсталляция сделана бруклинским художником Рэйчел Мика Вайс из тысяч кусков нейлоновых веревок и представляет собой часть Тянь-Шанского горного хребта в Южной части Кыргызстана.

"Инсталляция является данью уважение к окружающей среде Кыргызстана", - сообщила Рэйчел.