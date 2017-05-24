Спецслужбам стран СНГ следует уделить особое внимание борьбе с наркотрафиком и организованной преступностью, - А.Атамбаев

24 мая 2017, 11:39 Комментарии

В государственной резиденции "Ала Арча" 24 мая проходит заседание руководителей спецслужб стран СНГ.

В ходе заседания глава Аппарата президента Сапар Исаков зачитал приветственный текст от имени президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева.

Глава государства отметил, что за годы существования совета глав органов безопасности и спецслужб стран СНГ проделана огромная работа по обеспечению безопасности. Он считает, что в настоящее время нужно уделить внимание следует росту терроризма и экстремизма на Ближнем Востоке, тому, что террористы-вербовщики обучают новых боевиков, которые могут быть использованы для дестабилизации мира. Кроме того, особое внимание нужно уделить обеспечению борьбы с организованной преступностью и незаконным оборотом наркотиков, а также информационной безопасности: рост информационных технологий предполагает принятие мер по борьбе с кибератаками и киберпреступностью.

"Совместные усилия должны оставаться приоритетом совместной деятельности, от ее результатов зависит безопасность в наших странах", - прочитал обращение С.Исаков.