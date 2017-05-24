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По предварительным данным, кыргызстанцев среди пострадавших в теракте в Манчестере нет, - МИД

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427786-ru.html

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МИД: Среди пострадавших во взрыве в Манчестере нет кыргызстанцев

24 мая 2017, 11:52       Комментарии

По предварительным данным, граждане Кыргызстана среди пострадавших и жертв теракта в Манчестере не числятся. Об этом 24 мая сообщили в Министерстве иностранных дел Кыргызстана.
22 мая в 22:35 по местному времени после завершения выступления американской певицы Арианы Гранде в концертном зале "Манчестер-арена" в городе Манчестер (Великобритания) произошел взрыв. По данным полиции, взрыв осуществил террорист-смертник.
Полиция расценила произошедшее как террористический акт, в результате которого, по последним данным, погибло 22 человека, среди которых и дети, 59 человек получили ранения.

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