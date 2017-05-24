Минфин: Пока в бюджете не заложены средства на реализацию "Безопасного города"

24 мая 2017, 11:34 Комментарии

Депутат Наталья Никитенко ("Ата Мекен") интересуется, будет ли правительство реализовывать проект "Безопасный город" или будет ждать окончания суда. Об этом она спросила 24 мая на заседании парламент. Жогорку Кенеш заслушивает информацию Министерства финансов относительно исполнения республиканского бюджета за 2017 год.

"Ранее премьер говорил, что будут изыскиваться средства на реализацию проекта. Сколько средств заложено уже в бюджете?" - спросила она.

"Мы будем реализовывать проект, но пока в бюджете точной суммы на это нет. Если будет необходима какая-то сумма, то мы ее изыщем. Сейчас пока 1 из вариантов реализации проекта через "Кыргызтелеком", - сказал министр финансов Адылбек Касымалиев.

История вопроса:

Ранее премьер-министр Сооронбай Жээнбеков сообщал, что работа по проекту началась в 2012 году. Было принято решение, проведен тендер, в котором приняли участие 6 компаний, предложивших от 3 до 6 млрд сомов. Выиграла китайская компания, которая предложила 4 млрд сомов. Но последующий министр отказался подписывать соглашение, так как говорилось, что тендер был проведен с нарушениями, рассказал премьер.

Позже, в 2014 году, вновь был проведен тендер, выиграла компания "Стилсофт". "До подписания соглашения, сказали о нарушениях. В настоящее время идут судебные разбирательства", - напомнил С.Жээнбеков.