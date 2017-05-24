Кыргызстанцы, зафиксировавшие нарушение ПДД, смогут получать до 15% от суммы штрафа (проект)

24 мая 2017, 11:46 Комментарии

Комплекс мер по дорожной безопасности разработан совместно с правительством, гражданской инициативной группой и заинтересованными госорганами. Об этом 24 мая в ходе инспекции "Инфраструктура дорожной безопасности" сказал инспектор Совета безопасности Тимур Ташкулов. "Мы составили комплекс мер из более чем 120 пунктов. Пока это проект, и мы его скоро будем представлять руководству страны на утверждение. Мы заложили в комплекс мер такую норму, чтобы поощряли граждан, которые фиксируют нарушение ПДД. Если штраф поступил по инициативе гражданина (фото и видеофиксация), то 10-15% от штрафа поступит на счет данного гражданина", - сказал он.

Также в пункте предлагается сделать карманные остановки. Такие остановки есть в Китае, то есть остановки там более углубленные. В пункте указали, чтобы такие карманные остановки были предусмотрены в генплане.

В комплексе мероприятий также предусмотрено увеличение штрафа за нарушение ПДД.

"Также есть ответственность маршруток. Сейчас нет норм у маршрутных такси, которые несколько раз нарушили ПДД. Мы также предусмотрели стаж. Сейчас, допустим, 17-летний парень может получить права и стать водителем маршрутки. Мы предусмотрели минимальный 5-летний водительский стаж", - добавил он.