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Личного состава патрульной милиции не хватает, - замглавы МВД

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427783-ru.html

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24 мая 2017, 11:52       Комментарии

Личного состава патрульной милиции не хватает. Об этом 24 мая в ходе инспекции "Инфраструктура дорожной безопасности" сказал заместитель министра внутренних дел Алмаз Орозалиев.
По его словам, на сегодня по КР зарегистрировано порядка 1 млн 200 тыс. автомобилей.
"Этот норматив в отношении личного состава патрульной милиции остался с советских времен. Того личного состава, который есть на сегодня у патрульной милиции, не хватает. Были неоднократные попытки увеличить личный состав, но пока дело не сдвигается", - сказал он.

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