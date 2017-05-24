Личного состава патрульной милиции не хватает, - замглавы МВД

24 мая 2017, 11:52 Комментарии

Личного состава патрульной милиции не хватает. Об этом 24 мая в ходе инспекции "Инфраструктура дорожной безопасности" сказал заместитель министра внутренних дел Алмаз Орозалиев.

По его словам, на сегодня по КР зарегистрировано порядка 1 млн 200 тыс. автомобилей.

"Этот норматив в отношении личного состава патрульной милиции остался с советских времен. Того личного состава, который есть на сегодня у патрульной милиции, не хватает. Были неоднократные попытки увеличить личный состав, но пока дело не сдвигается", - сказал он.